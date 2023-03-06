Элиссан Шандалович: Любовь и молитвы женщин приближают победу (ВИДЕО)

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил женщин Карелии с 8 марта и поблагодарил прекрасную половину республики за мудрость, очарование и поддержку.

По мнению спикера карельского парламента, 8 Марта, чудесный весенний праздник, символ тепла и любви, дает возможность сказать слова большой благодарности мамам, женам, дочерям и коллегам.

«Спасибо вам за мудрость, очарование и поддержку, ведь в самые трудные времена именно вы оказываетесь рядом, — пишет Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети. — Низкий поклон всем, кто сегодня ждет с фронта своих сыновей, мужей, отцов, оказывает помощь участникам спецоперации в полевых госпиталях, собирает гуманитарную помощь в зону СВО. С вашей любовью и молитвами приближается большая победа».

Председатель Законодательного собрания пожелал всем женщинам любви, спокойствия, здоровья, семейного благополучия.

«И пусть эта весна приносит вам только радость! Будьте счастливы!» — пишет Шандалович.