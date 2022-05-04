Элиссан Шандалович: Медицинские сестры — опора, глаза и руки врача

фото: © Республиканская больница им. В. А. Баранова

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником.

Как написал на своей странице в соцсети спикер парламента республики, Заслуженный врач Карелии, сестринский труд сложный и очень ответственный. Именно медсестры несут на своих плечах наибольшую нагрузку в оказании медицинской помощи. Кроме высоких профессиональных навыков эта профессия требует колоссальной выдержки, терпения и самоотдачи.

«По своему опыту могу заверить: успех доктора во многом зависит от медицинской сестры, ведь это наши первые помощники, опора, глаза и руки врача. Недаром вас называют очень добрым и близким сердцу словом «сестра», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, сестринское милосердие, искренняя забота, умение поддержать и успокоить человека способны творить чудеса.

«Хочу пожелать вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, счастья, любви и взаимопонимания в коллективе! С праздником!» — написал Элиссан Шандалович.