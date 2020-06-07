Элиссан Шандалович: Мы вместе строим будущее Карелии, и очень многое зависит от каждого из нас (ВИДЕО)

Председатель Законодательного Собрания Карелии поздравил земляков со 100-летием республики.

Дорогие земляки! Уважаемые друзья! Сегодня для нас очень важный, знаменательный день – 100-летие нашей республики. Это праздник для всех, кто живёт и трудится на карельской земле, дорожит ею, отдаёт все свои силы, знания и опыт во имя процветания любимой Карелии и благополучия ее жителей.



История нашего края наполнена событиями, которые важны для всей страны. Закаленные суровым северным климатом наши земляки всегда стойко преодолевали жизненные испытания. В годы Великой Отечественной войны жители Карелии стали примером массового героизма и высочайшего патриотизма.



Многие имена талантливых людей прославили нашу республику и продолжают прославлять Карелию сегодня – в науке и культуре, медицине и спорте, промышленности и в области высоких технологий.



Дорогие друзья, мы вместе строим будущее Карелии. И очень многое зависит от каждого из нас. От счастья и спокойствия в каждой карельской семье. Поддерживая семейные ценности, сохраняя традиции, воспитывая детей с чувством любви и уважения к малой Родине, вдохновляя их на успехи, мы делаем нашу республику и нашу страну сильней и ещё прекрасней.



Хочу пожелать всем жителям Карелии здоровья, счастья, добра и мира! С праздником, родная Карелия! С юбилеем!