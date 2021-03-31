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Элиссан Шандалович обсудил с ветеранами законопроект о детях войны

Новости. Общество
17:24, 01 Апреля 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович провел встречу с руководителем Совета ветеранов республики Николаем Черненко и председателем Законодательного собрания I созыва Иваном Александровым, на которой обсудили проект закона, закрепляющего в республике новую льготную категорию - дети войны.

По словам Элиссана Шандаловича, работа над законопроектом в парламенте велась активно, было несколько предложений по его реализации.

"Мы посчитали, что, несмотря на объективные сложности с бюджетом, в Карелии должен быть принят базовый закон, устанавливающий статус для детей войны с правом на дополнительные социальные гарантии", - отметил Элиссан Шандалович.

Согласно законопроекту, статусом "Дети войны" предлагается наделить граждан, которым на момент окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны было менее 18 лет. На сегодня в республике насчитывается почти 33 тысячи таких граждан. Николай Черненко назвал законопроект долгожданным. По его мнению, дети войны - это отдельная категория граждан, и очень важно, чтобы такие люди были отмечены. Иван Александров также считает, что дети войны, как и ветераны войны и ветераны труда, также заслуживают особого социального статуса, так как находились в очень сложных жизненных условиях.

Ветераны также предложили предусмотреть в республиканском законе возможность оказания детям войны медицинской помощи и социального обслуживания в приоритетном порядке. В частности, Иван Александров предложил закрепить граждан данной категории за конкретным лечебным учреждением. В свою очередь, Николай Черненко считает, что дети войны должны иметь право на внеочередное заселение в специализированные дома для пожилых людей. Спикер парламента поддержал предложения ветеранов.

"Дети войны - это наши земляки, которые в детские годы наравне со взрослыми делили тяготы военного времени, переживали лишения, потерю близких, а в послевоенное время поднимали страну из руин. Поэтому нам принципиально важно принять закон об установлении этого особого статуса", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

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