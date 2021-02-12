Элиссан Шандалович: Одна лекция доктора Зильбера изменила всю мою жизнь

13 февраля 90 лет исполняется Анатолию Петровичу Зильберу - первому в стране анестезиологу-реаниматологу, доктору медицинских наук, профессору, Народному врачу Республики Карелия.

О своем учителе и наставнике рассказал Председатель Законодательного собрания Республики Карелия, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович:

"О медицине я мечтал с детства. Меня восхищал труд хирургов. В университете занимался в студенческом научном обществе по оперативной хирургии, работал на соответствующей кафедре. И ни в какой другой специальности, кроме хирургии, себя не представлял. Все изменила лекция знаменитого доктора Зильбера.

На пятом году обучения в нашей учебной программе появился курс анестезиологии-реаниматологии. Собираясь на первую лекцию, думал, что мне как будущему хирургу будет полезно познакомиться с основами анестезиологии. Воспринимал это просто, как возможность получить дополнительные знания, которые могут пригодиться в хирургии. Вошел в аудиторию с такими мыслями, а вышел с твердой уверенностью, что буду только анестезиологом-реаниматологом. Вот так одна лекция изменила всю мою жизнь.

Эту лекцию читал знаменитый Анатолий Петрович Зильбер. Доктор медицинских наук, профессор Зильбер - без преувеличения звезда мировой величины. Его вклад в развитие медицины критических состояний огромен. А еще это удивительно эрудированный, разносторонний, интеллигентный, просто гениальный человек. Он много лет занимается также вопросами медицинской этики, гуманитарной культуры в образовании врача. Из своих студентов Анатолий Петрович всегда стремился сделать не просто хороших врачей-специалистов. Он прививал ученикам понимание ценности каждой человеческой жизни, чувство ответственности, умение как принимать быстрые самостоятельные решения, так и работать в команде с коллегами.

Я счастлив, что мне довелось быть учеником Анатолия Петровича, что благодаря ему я выбрал именно ту специальность, которой посвятил многие годы, которую продолжаю любить".

Элиссан Шандалович пожелал Анатолию Петровичу Зильберу здоровья, сохранять силу духа и молодость души, оставаться таким же энергичным и увлечённым человеком.