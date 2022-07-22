Элиссан Шандалович опубликовал видео с празднования Дня села в Великой Губе

Село Великая Губа в Карелии отметило 439-летие со дня основания.
В празднике участвовал председатель парламента Элиссан Шандалович.
Он разместил на своей странице Вконтакте видеоролик о том, как жители отмечали День села.
«Это замечательная традиция, по-настоящему народный праздник, который тесно связан с семейными судьбами, биографиями жителей. Это заонежские традиции, самобытная культура, история края. С праздником, дорогие земляки!», — написал спикер.
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