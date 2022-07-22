Элиссан Шандалович опубликовал видео с празднования Дня села в Великой Губе

Село Великая Губа в Карелии отметило 439-летие со дня основания.

В празднике участвовал председатель парламента Элиссан Шандалович.

Он разместил на своей странице Вконтакте видеоролик о том, как жители отмечали День села.

«Это замечательная традиция, по-настоящему народный праздник, который тесно связан с семейными судьбами, биографиями жителей. Это заонежские традиции, самобытная культура, история края. С праздником, дорогие земляки!», — написал спикер.