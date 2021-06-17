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Элиссан Шандалович: Парламент Карелии добился принятия закона о детях войны в республике

Новости. Общество
11:14, 18 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Сегодня депутаты Заксобрания республики в окончательном чтении приняли закон «О детях войны в Республике Карелия».

Он направлен на установление особого статуса и мер поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

«Сегодня очень важный, знаковый день для нашей республики. Закон, который официально закрепляет в Карелии статус „Дети войны“, принят. Этого ждали 33 тысячи наших земляков, чье детство было перечеркнуто войной. Этого ждали их дети, внуки, правнуки. Этого ждала вся наша республика. Нет сомнений, что люди, которые в годы Великой Отечественной войны, будучи детьми, перенесли все тяготы и лишения, трудились наравне со взрослыми, приближая Победу, так же, как и ветераны войны, ветераны труда, должны быть отмечены особым социальным статусом. Парламент Карелии этого добился. Сегодня справедливость восстановлена», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Законодательную инициативу в карельский парламент внесла фракция «Единой России». Подписи под важным социальным законопроектом также поставили депутаты из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока».

Для новой льготной категории законом предусмотрены удостоверения, нагрудные знаки, единовременная выплата в размере 1000 рублей, внеочередной прием в государственных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в Госпитале для ветеранов войн, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры республики.

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