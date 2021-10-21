Элиссан Шандалович: Парламент Карелии увеличил социальные расходы регионального бюджета

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании 21 октября приняли изменения в бюджет республики, сообщил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

По словам председателя Законодательного собрания, расходная и доходная части бюджета изменились на 147 млн рублей за счет федеральных поступлений. Доходы бюджета республики составили 68 млрд 624 млн рублей, расходы — 72 млрд 461 млн рублей. Для решения первоочередных задач депутаты также перераспределили между статьями 443 млн рублей.

«Большая часть расходов бюджета, как и прежде, предусмотрена на социальные нужды. Если говорить о конкретных направлениях, то на здравоохранение расходы увеличиваются на 109 млн рублей, до 7,5 млрд рублей. В частности, средства предусмотрены на закупку томографа для Детской республиканской больницы, это очень важно, потому что это помощь детям», - отметил Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер парламента, в бюджете предусмотрены дополнительные средства на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения, которые в сложнейших условиях продолжают бороться с новой коронавирусной инфекцией и участвуют в вакцинации. Также выделены деньги на установку концентратора кислорода в ковидном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн, ремонт помещений в Детской республиканской больнице и в Республиканской больнице им. Баранова для установки нового медицинского оборудования. «Мы также точечно решаем вопросы по Муезерской, Беломорской и Калевальской ЦРБ, Центру паллиативной медицинской помощи, которым необходимы средства», — уточнил Элиссан Шандалович.

Расходы на социальную политику возросли на 259 млн рублей, почти до 18 млрд рублей. Средства направлены на такие важные направления как ежемесячные выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет, оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, поддержку детей-сирот, пособия при усыновлении, выплаты молодым учителям, которые поступили на работу в сельские школы, закупку автомобиля для Центра социального обслуживания населения и др.

«Еще одно важное направление — поддержка малого и среднего бизнеса. Дополнительно эти цели направлено 30 млн рублей. Благодаря субсидиям на возмещение части затрат, а это эффективный механизм помощи, многим предпринимателям в самый сложный период пандемии удалось удержаться, а некоторые получили дополнительное развитие», — отметил Элиссан Шандалович.