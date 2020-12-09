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Элиссан Шандалович: Поддержать детей войны – наша святая обязанность

Новости. Общество
15:18, 10 Декабря 2020
фото: Заксобрание РК
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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал инициативу об установлении в Республике Карелия статуса дети войны.

"Дети войны - это наши земляки, которые  в детские годы наравне со взрослыми делили тяготы военного времени, переживали лишения, потерю близких, а в послевоенное время поднимали страну из руин. Поддержать детей войны – наша святая обязанность. Поэтому нам принципиально важно принять закон об установлении этого особого статуса", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, накануне, 9 декабря, фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания Карелии направила в адрес Главы республики Артура Парфенчикова обращение с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны в Республике Карелия. Как отмечают депутаты, в настоящее время на территории Карелии проживает порядка 35 000 человек, которым по состоянию на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, чьи детство и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентарии считают исключительно важным не только законодательно закрепить статус детей войны, но и, объединив усилия органов власти Республики Карелия, создать условия, улучшающие материальное, социальное обеспечение этих граждан, нуждающихся в особом внимании и защите государства.

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