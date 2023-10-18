Элиссан Шандалович подвел итоги 29-го заседания парламента

Педагоги в Карелии будут получать 100 тысяч рублей за успехи учеников, для бизнеса расширили налоговые льготы, Избирком Карелии будет отмечать профессиональный праздник.

Элиссан Шандалович рассказал об итогах заседания Законодательного Собрания Карелии, где был принят целый ряд важных для республики законов. Спикер парламента остановился на ключевых законопроектах.

Так, по его словам, были одобрены изменения в бюджете республики. Средства пойдут на приобретение лекарств и медицинских изделий, социальную помощь семьям с детьми и инвалидам, находящимся в сложной ситуации, покупку комплектов для новорожденных, субсидии юридическим лицам, а также на другие цели, которые нужно обеспечить уже в 2023 году.

Глава Карелии внес предложение о расширении налоговых льгот для бизнеса, реализующего инвестиционные проекты. Срок освобождения от налога на имущество для инвесторов был увеличен с 5 до 8 лет, а при реализации приоритетных инвестпроектов — с 7 до 10 лет.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль смогут также получить предприниматели, которые помогают колледжам и техникумам республики — оборудуют мастерские, приобретают оснащение и другое имущество или помогают финансово.

По 100 тысяч рублей будут получать педагоги за успехи своих учеников — за подготовку «стобалльников», призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Именные стипендии будут получать и студенты техникумов и колледжей, учащиеся по договору.

Наконец, в республике появилась новая дата. Решением Заксобрания в праздничном календаре республики появился праздник — День избирательных комиссий, который теперь будет отмечаться 19 октября. От имени депутатов Элиссан Шандалович поздравил председателя Избиркома Карелии Алексея Бахилина, всех сотрудников и ветеранов с 30-летним юбилеем Избирательной комиссии республики, который пришелся на день проведения заседания карельского парламента, и с появлением собственного профессионального праздника.