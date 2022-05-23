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Элиссан Шандалович поздравил с последним звонком выпускников школ Медвежьегорского района

Новости. Политика
15:17, 24 Мая 2022
фото: Заксобрание Карелии

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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил с последним звонком выпускников 11-х классов школ Медвежьегорска, а также Повенца и Пиндуши.

В торжественных линейках и праздничном концерте в Центре культуры и досуга приняли участие учителя, учащиеся и родители. К поздравлениям присоединились глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов и начальник отдела образования района Галина Пахомова.

«Сегодня у вас особенный день. День, когда радостно от того, что перешагиваешь новый рубеж, ближе к самостоятельной жизни. И в то же время немного грустно. Вы прощаетесь с родной школой и учителями, которые стали для вас не просто наставниками, но и друзьями», — сказал Элиссан Шандалович.



Председатель Законодательного собрания Карелии, некогда выпускник школы № 1 Медвежьегорска, отметил, что полученные знания, любовь родителей, поддержка педагогов и друзей сослужат верную службу в дальнейшей жизни молодых людей.

«Учителя и родители вложили много сил, заботы и внимания, чтобы вы выросли честными и достойными людьми. Желаю вам удачи на экзаменах и успехов в дальнейшей учёбе. И обязательно найдите такое дело в жизни, которое вы будете любить всем сердцем!» — обратился с напутственными словами к выпускникам Элиссан Шандалович.



Спикер карельского парламента пообщался с 11-классниками, которые рассказали о своих планах. Так, например, Ульяна Личман мечтает стать программистом, а Эвелина Куревина готовится поступать на юридический факультет и в дальнейшем быть адвокатом.

«Не бойтесь трудностей! Мечтайте, ставьте заветные цели и уверенно идите к ним!» — сказал председатель парламента Карелии.

Максим Антипов пожелал молодым людям не забывать родную школу и учителей.

«Медвежьегорский район уникальный. Здесь талантливые люди и замечательные педагоги, благодаря которым многие наши земляки стали настоящими профессионалами своего дела. Держите эту марку! Учитесь, познавайте мир и прославляйте наш прекрасный Медвежьегорский район. Удачи!» — напутствовал Максим Антипов.

Татьяна Каштанова, почётный гость торжества, бывший директор школы № 1 Медвежьегорска пожелала выпускникам большого счастья.

«Каким оно будет, теперь зависит от вас. Сделайте всё, чтобы ваши родители и близкие были за вас спокойны не только на экзаменах, но и дальше по жизни. Пусть у вас всё будет хорошо! Верьте в себя, ищите возможности для решения самых сложных задач! Вы всё преодолеете!» — пожелала выпускникам Татьяна Каштанова.

Директор школы № 2 Медвежьегорска Наталья Степанова особо подчеркнула важность обдуманного выбора профессии.

«Выберите свой путь и будьте ему верны. А самое главное — любите свою Родину и пронесите эту любовь через всю вашу жизнь! Помните, здесь ваши родители, ваши учителя. Они всегда вас поддержат и помогут», — обратилась к школьникам Наталья Степанова.



Спикер республиканского парламента поблагодарил учителей Медвежьегорского района и вручил благодарственные письма Законодательного Собрания Республики Карелия Татьяне Викторовне Никкиной, Алине Павловне Исаковой, Наталье Андреевне Рожковой, Елене Андреевне Рудюк, Юлии Сергеевна Запольной, Елене Борисовне Довбыш, Кристине Викторовне Вагиной, Ирине Николаевне Макаровой, Ольге Ивановне Ласкаун, Ольге Анатольевне Садовской, Ольге Сергеевне Самойловой, Галине Анатольевне Сорокиной и Александру Павловичу Андрианову.

За особые успехи в учёбе и активное участие в волонтёрской деятельности, акциях и проектах Российского движения школьников Элиссан Шандалович вручил Благодарственные письма карельского парламента Елизавете Гарниной, Алёне Тукачевой и Диане Лукиной.

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