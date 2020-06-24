Элиссан Шандалович: Правительство и парламент Карелии способны находить решения в непростых ситуациях

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович положительно оценил работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства региона в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, сегодня на заседании карельского парламента Артур Парфенчиков представил отчет о результатах деятельности правительства региона за прошлый год и ответил на вопросы депутатов.

"Вызовы, с которыми столкнулся весь мир, вся наша страна, её субъекты, – достаточно серьёзные. Но уже сегодня можно сказать, что наша республика переживает эти вызовы достойно. Залогом этого, я убеждён, стала наша большая работа в отчетном году – и Правительства республики, и Законодательного Собрания, и, безусловно, жителей Карелии", – сказал Элиссан Шандалович после выступления главы региона.

"Сегодня мы видим, что те решения, в том числе в бюджетной сфере, которые принимались в течение 2019 года, были правильными. Мы сумели сократить государственный долг, мы увеличили доходную часть бюджета, в том числе и собственные доходы республики", – отметил парламентарий.

По словам Элиссана Шандаловича, за последние два года было много сделано в плане модернизации инфраструктуры, в том числе в медицине.

"Решение парламента и правительства Карелии о выделении дополнительных средств здравоохранению было очень правильным. И тот фундамент, который мы заложили в бюджете прошлого года, позволил республике легче переживать в этом году трудности, связанные с объективными обстоятельствами пандемии. Уверен, что мы выбрали правильную стратегию и необходимо двигаться в этом направлении дальше, планируя задачи на будущий период и делая акцент, прежде всего, на выполнении всех социальных обязательств перед жителями и развитии экономического блока нашей республики", – сказал председатель Законодательного Собрания.

Элиссан Шандалович также поблагодарил Артура Парфенчикова за активное участие в законотворческой деятельности и отметил, что его работоспособность, умение оперативно реагировать на любые вызовы помогли республике в кратчайшие сроки мобилизоваться и противостоять пандемии коронавируса.

"Именно благодаря этому и тем мерам, которые были приняты в самом начале и которые, может быть, поначалу кому-то показались достаточно жёсткими, у Карелии сегодня меньше проблем, чем у целого ряда других регионов, в том числе и соседних. Это касается охраны здоровья граждан и поддержки малого и среднего бизнеса", – сказал спикер парламента.

"Опыт этого года показал, что правительство Карелии и Парламент республики способны находить решения в непростых ситуациях, оперативно принимать необходимые нормативные акты. Еще раз хочу поблагодарить главу Республики Карелия, правительство за совместную продуктивную работу и оцениваю её положительно", – подчеркнул Элиссан Шандалович.