Элиссан Шандалович предложил исключить из Конституции Карелии статью о депутатской неприкосновенности

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович предлагает исключить из Конституции Карелии статью 36 о депутатской неприкосновенности, так как считает эту меру избыточной.

"Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или позиции чётко прописаны в Федеральном законе №184 и не подлежат дополнительному толкованию. Иных преференций нет и быть не должно. Поэтому считаю, что статью о депутатской неприкосновенности необходимо исключить из Конституции Карелии", - уверен Элиссан Шандалович.

Аналогичные изменения спикер парламента предложил внести и в Закон Республики Карелия о статусе депутата Законодательного собрания.

Как пояснил Элиссан Шандалович, ранее в федеральном законодательстве в отношении депутатов законодательных органов субъектов России действительно были закреплены такие права, как неприкосновенность жилища, ограничение по привлечению к уголовной и административной ответственности и т.д. Однако после долгих дискуссий положения о депутатской неприкосновенности в указанных направлениях на региональных депутатов перестали распространяться.

"Я полностью это поддерживаю и считаю справедливым. И хотя дискуссии на эту тему, несмотря на Постановление Конституционного Суда России, продолжаются до сих пор, я считаю, что депутаты региональных парламентов и без того наделены широкими правами и возможностями для исполнения своих депутатских полномочий. И если встаёт такой вопрос, как привлечение депутата к уголовной или административной ответственности, то он должен отвечать в соответствии с законом. Уверен, что мои коллеги поддержат меня в этом вопросе", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, в Законодательном собрании Карелии создана рабочая группа по совершенствованию Конституции республики, иных региональных нормативных правовых актов и приведения их в соответствие с Конституцией России и федеральным законодательством. Свои предложения по совершенствованию конституционных норм члены рабочей группы должны представить в Законодательное Собрание до 6 ноября.

* ФЗ №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации".