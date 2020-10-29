Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин: "Мы с осторожностью, но пониманием относимся к нетрадиционным бракам" 4
29.10.2020 23:30
Мэрия показала, какую остановку сделала по просьбам жителей Петрозаводска (ФОТО) 12
29.10.2020 15:20
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
Сегодня 11:27
Водитель без прав устроил гонки по Петрозаводску, убегая от сотрудников ГИБДД (ВИДЕО) 6
29.10.2020 15:42
Готовятся изменения в системе работы общественного транспорта Петрозаводска 7
Сегодня 10:09
Прокуратура Петрозаводска добивается блокировки сайтов, где торгуют электросчетчиками с секретом 1
29.10.2020 18:40

Элиссан Шандалович предложил исключить из Конституции Карелии статью о депутатской неприкосновенности

Новости. Общество
13:04, 30 Октября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
Загрузка...

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович предлагает исключить из Конституции Карелии статью 36 о депутатской неприкосновенности, так как считает эту меру избыточной.

"Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или позиции чётко прописаны в Федеральном законе №184 и не подлежат дополнительному толкованию. Иных преференций нет и быть не должно. Поэтому считаю, что статью о депутатской неприкосновенности необходимо исключить из Конституции Карелии", - уверен Элиссан Шандалович.

Аналогичные изменения спикер парламента предложил внести и в Закон Республики Карелия о статусе депутата Законодательного собрания.  

Как пояснил Элиссан Шандалович, ранее в федеральном законодательстве в отношении депутатов законодательных органов субъектов России действительно были закреплены такие права, как неприкосновенность жилища, ограничение по привлечению к уголовной и административной ответственности и т.д. Однако после долгих дискуссий положения о депутатской неприкосновенности в указанных направлениях на региональных депутатов перестали распространяться.

"Я полностью это поддерживаю и считаю справедливым. И хотя дискуссии на эту тему, несмотря на Постановление Конституционного Суда России, продолжаются до сих пор, я считаю, что депутаты региональных парламентов и без того наделены широкими правами и возможностями для исполнения своих депутатских полномочий. И если встаёт такой вопрос, как привлечение депутата к уголовной или административной ответственности, то он должен отвечать в соответствии с законом. Уверен, что мои коллеги поддержат меня в этом вопросе", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, в Законодательном собрании Карелии создана рабочая группа по совершенствованию Конституции республики, иных региональных нормативных правовых актов и приведения их в соответствие с Конституцией России и федеральным законодательством. Свои предложения по совершенствованию конституционных норм члены рабочей группы должны представить в Законодательное Собрание до 6 ноября.

* ФЗ №184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Аналитика

Сегодня 11:27
Капитал
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
Популярность безналичных расчетов среди жителей Карелии стремительно растет, поэтому все более актуальными становятся современные сервисы для оплаты покупок.
"Мутная" запись 9
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
27.10.2020 12:27
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 12:58
Личное мнение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Заслуженный врач Карелии считает, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика зимой.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
23.10.2020 14:00
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»