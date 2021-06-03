Элиссан Шандалович предложил ввести ограничения на посещение береговых полос, примыкающих к детским лагерям

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил установить ограничения на посещение береговых полос, примыкающих к детским лагерям. Это позволит повысить безопасность несовершеннолетних.

Соответствующий проект обращения в адрес заместителей председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и Виктории Абрамченко парламентарий внес в Законодательное собрание совместно с депутатами Галиной Гореликовой и Алексеем Исаевым.



Как отмечается в обращении, Водным кодексом РФ определено, что полоса земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользования. На пляжах вместе с несовершеннолетними из лагерей могут отдыхать самые разные категории граждан.



«Сегодня на детских пляжах может загорать и купаться кто угодно. Очевидно, это не отвечает требованиям безопасности и создает риски для здоровья, а подчас и жизни детей. Чтобы решить эту проблему, подготовлено обращение в правительство России», - отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.



Для повышения уровня безопасности воспитанников лагерей, улучшения антитеррористической защищенности организаций отдыха авторы обращения предлагают Правительству РФ установить определенные ограничения по общедоступности береговых полос, примыкающих к детским лагерям.