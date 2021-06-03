Реклама на сайте
Прислать новость
Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)
Сегодня 00:14
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?»
Новое
Сегодня 17:00
Любарский стал дедушкой и рассказал, как назвали внучку 7
Сегодня 07:50

Элиссан Шандалович предложил ввести ограничения на посещение береговых полос, примыкающих к детским лагерям

Новости. Общество
17:25, 03 Июня 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил установить ограничения на посещение береговых полос, примыкающих к детским лагерям. Это позволит повысить безопасность несовершеннолетних.

Соответствующий проект обращения в адрес заместителей председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и Виктории Абрамченко парламентарий внес в Законодательное собрание совместно с депутатами Галиной Гореликовой и Алексеем Исаевым.

Как отмечается в обращении, Водным кодексом РФ определено, что полоса земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользования. На пляжах вместе с несовершеннолетними из лагерей могут отдыхать самые разные категории граждан.

«Сегодня на детских пляжах может загорать и купаться кто угодно. Очевидно, это не отвечает требованиям безопасности и создает риски для здоровья, а подчас и жизни детей. Чтобы решить эту проблему, подготовлено обращение в правительство России», - отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Для повышения уровня безопасности воспитанников лагерей, улучшения антитеррористической защищенности организаций отдыха авторы обращения предлагают Правительству РФ установить определенные ограничения по общедоступности береговых полос, примыкающих к детским лагерям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»