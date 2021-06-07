Реклама на сайте
Прислать новость
Асфальт провалился в центре перекрестка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ) 13
Сегодня 07:25
В Карелии фельдшер, отказавшая в помощи умирающей женщине, получила условный срок 1
Сегодня 06:40
В некоторых районах Карелии ночью 8 июня температура упадет ниже 0 ºС
07.06.2021 13:26

Элиссан Шандалович представит инициативу о запрете рекламы «скрутки» пробега автотранспорта в Госдуме

Новости. Общество
12:02, 08 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Комитет по законности и правопорядку 8 июня рекомендовал Законодательному собранию Карелии направить в Государственную Думу РФ инициативу спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича о запрете рекламы услуг по корректировке данных одометров транспортных средств.

Ранее предложение поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики при Федеральном Собрании РФ. Федеральные органы власти рекомендовали направить законодательную инициативу на рассмотрение в Государственную Думу России.

Напомним, председатель Законодательного собрания предложил внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О рекламе», установить запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автотранспорта, предусмотреть для нарушителей штраф согласно статье 14.3 КоАП РФ в размере до 500 тыс. рублей.

Элиссан Шандалович пояснил, что в Интернете нередко встречаются коммерческие предложения по «скрутке» пробега автомобилей. Показания прибора намеренно занижаются, в частности, для более выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. То есть покупатели не могут получить достоверные сведения о техническом состоянии автомобиля. Такая покупка может обернуться большим риском для жизни.

Представитель главы Карелии в парламенте республики Юрий Шабанов также поддержал законопроект, пояснив, что инициатива очень востребована в обществе.

Комитет по законности и правопорядку также рекомендовал определить Элиссана Шандаловича официальным представителем Законодательного собрания при рассмотрении данной инициативы в Госдуме.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
01.06.2021, 14:30
Жителям Карелии разрешили ловить рыбу сетями на Белом море
01.06.2021, 15:40
Завтрак за государственный счет

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само»
Сегодня 11:37
Достояние республики
Сегодня 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Мазуровский и другие сбитые летчики 7
01.06.2021 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»