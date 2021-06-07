Элиссан Шандалович представит инициативу о запрете рекламы «скрутки» пробега автотранспорта в Госдуме

Комитет по законности и правопорядку 8 июня рекомендовал Законодательному собранию Карелии направить в Государственную Думу РФ инициативу спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича о запрете рекламы услуг по корректировке данных одометров транспортных средств.

Ранее предложение поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики при Федеральном Собрании РФ. Федеральные органы власти рекомендовали направить законодательную инициативу на рассмотрение в Государственную Думу России.



Напомним, председатель Законодательного собрания предложил внести соответствующие поправки в Федеральный закон «О рекламе», установить запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автотранспорта, предусмотреть для нарушителей штраф согласно статье 14.3 КоАП РФ в размере до 500 тыс. рублей.



Элиссан Шандалович пояснил, что в Интернете нередко встречаются коммерческие предложения по «скрутке» пробега автомобилей. Показания прибора намеренно занижаются, в частности, для более выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. То есть покупатели не могут получить достоверные сведения о техническом состоянии автомобиля. Такая покупка может обернуться большим риском для жизни.



Представитель главы Карелии в парламенте республики Юрий Шабанов также поддержал законопроект, пояснив, что инициатива очень востребована в обществе.



Комитет по законности и правопорядку также рекомендовал определить Элиссана Шандаловича официальным представителем Законодательного собрания при рассмотрении данной инициативы в Госдуме.