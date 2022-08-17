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Элиссан Шандалович принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Карелии

Новости. Общество
18:34, 27 Августа 2022
фото: Законодательное собрание РК

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Республика Карелия сегодня отмечает 102-летие со дня своего образования.

В этом году праздничные мероприятия проходят в Прионежском районе, главная сцена праздника установлена на берегу Онежского озера в селе Деревянное.

В торжественной церемонии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко, Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и глава районной администрации Григорий Шемет.



«Несмотря на все вызовы, регион развивается. В этом году за успехи в области промышленности республика получила награду «Прорыв года». Кроме того, Карелия вышла на шестое место в стране по темпам прироста инвестиций. Мы в числе таких сильнейших регионов России, как Москва, Московская область, Санкт- Петербург», - сказал Артур Парфенчиков и поблагодарил всех жителей Карелии за труд, упорство и активность, благодаря которым республика добивается успехов.

По словам спикера карельского парламента, Прионежский район занимает особое место на карте региона. «Это удивительная территория с большой историей, уникальным культурным наследием и традициями, где живут прекрасные люди», - отметил Элиссан Шандалович.

«Все, кто родился в Карелии, кто приехал сюда жить и работать, считаем республику большим, общим домом. Мы любим его всей душой и стараемся сделать так, чтобы он становился лучше и уютнее!» - сказал парламентарий.

Элиссан Шандалович пожелал землякам счастья, здоровья и благополучия.

В ходе церемонии состоялось вручение государственных наград.

Завершится праздник в Прионежском районе фейерверком в 22.00.

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