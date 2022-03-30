Элиссан Шандалович прокомментировал отчет Главы Карелии

Сегодня Законодательное Собрание Карелии заслушало ежегодный отчет Главы республики Артура Парфенчикова о результатах деятельности Правительства республики в 2021 году.

«Сделано действительно много, особенно если учитывать, что мы уже больше двух лет живем в условиях пандемии, но при этом Карелия продолжает развиваться. Это касается не только экономики. Реальные успехи есть в улучшении качества жизни — по созданию возможностей для самореализации, в развитии здравоохранения, образования и инфраструктуры, улучшении занятости и городской среды. Это большая работа Главы Республики Карелия, и, безусловно, Правительства Республики Карелия», — прокомментировал Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

«Надо сказать, что перед нами стоят очень серьезные вызовы в будущем. Мы понимаем, что очень много задач, которые нам предстоит решать, а решать их можно и нужно только вместе. Такой опыт у нас есть, и, уверен, Законодательное Собрание, Глава Республики Карелия, Правительство Республики Карелия также будут работать совместно на благо развития Республики Карелия», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Отметим, выступая перед депутатами карельского парламента, Глава Карелии Артур Парфенчиков в ежегодном отчете о работе Правительства представил ключевые итоги развития образования, здравоохранения и экономики, поддержки регионального рынка труда, работы по расселению аварийного жилья и др.