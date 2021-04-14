Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал отчет главы Карелии Артура Парфенчикова о результатах деятельности правительства республики, который был представлен 15 апреля на заседании парламента.

«Прошлый год для всех нас, безусловно, был очень непростым. Страдала экономика, здравоохранение столкнулось с серьезнейшими вызовами. Нужны были экстренные и при этом без права на ошибку действия. И здесь как никогда было важно умение работать в команде. Это и срочные изменения в бюджете, и срочная, в соответствии с текущей ситуацией, корректировка законодательства», — отметил спикер парламента.



По словам Элиссана Шандаловича, понимая, что от оперативности действий правительства Карелии и парламента во многом зависит то, как будет в условиях пандемии развиваться социально-экономическая ситуация, депутаты не отложили ни одного заседания Законодательного собрания, более того, провели несколько внеочередных заседаний.



«И сегодня мы видим, что большинство наших решений были верными. Нам удалось не только выстоять, но и не закрыть ни одного проекта. Удалось мобилизовать все силы и возможности здравоохранения, чтобы помочь людям. Особые слова благодарности моим коллегам — медицинским работникам, которые на себе вынесли все испытания», — сказал парламентарий.



Председатель Заксобрания поблагодарил за конструктивную работу главу республики Артура Парфенчикова, правительство Карелии, министерства и ведомства, органы местного самоуправления, и всех жителей Карелии, которые проявили солидарность и высокую социальную ответственность в этот сложный период.



«Понимаем, что еще не все трудности преодолены и с последствиями пандемии нам еще придется бороться, но опыт прошлого года показал, что даже если мы в чем-то и не соглашаемся, то мы умеем объединить усилия и вместе находить нужные решения в интересах нашей республики и ее жителей», — подчеркнул Элиссан Шандалович.