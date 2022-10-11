Элиссан Шандалович рассказал, как идет расселение аварийного жилья в Медвежьегорском районе

Председатель Законодательного собрания Карелии сообщил о ходе реализации программы расселения аварийного фонда в Медвежьегорском районе.

В Медвежьегорском районе 68 аварийных домов планируется расселить до конца 2023 года. В новое жилье должны въехать 560 человек. Такие данные опубликованы на сайте Минстроя Карелии. Об этом спикер карельского парламента Элиссан Шандалович пишет на своей странице в соцсети.

Так, по состоянию на 11 октября из 282 квартир, подлежащих расселению, 54 собственника получили компенсацию за изымаемые жилые помещения; 108 квартир приобретено на вторичном рынке жилья; 3 квартиры расселены в свободный муниципальный фонд; 1 семья согласилась на переезд в село Янишполе Кондопожского района (75-квартирный дом); 5 семей решили переехать Кондопогу (третий 85-квартирный дом); 68 квартир планируется расселить в строящийся 70-квартирный дом в Пиндушах.

«Предстоит расселить еще 43 квартиры. По информации профильного министерства, для этого будет приобретаться жилье на вторичном рынке. Также собственникам будут предоставлены выплаты компенсаций», - отметил Элиссан Шандалович.

Председатель Заксобрания напомнил, что всего в республике к завершению следующего года ожидают расселения 636 домов, признанных аварийными до 2017 года и участвующих в региональной адресной программе.