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Элиссан Шандалович: Региональное законодательство готово к проведению выборов главы Карелии

Новости. Общество
12:23, 03 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 3 июня на внеочередном заседании назначили выборы Главы Республики Карелия. Они пройдут 11 сентября, в единый день голосования.

В заседании принял участие Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Наш регион первым в стране дал старт выборам высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Думаю, что далее последуют решения и других региональных законодательных органов», — отметил Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович

По словам спикера парламента, по поводу формы проведения выборов было много обсуждений, высказывались разные, зачастую противоположные мнения. «Но считаю, что единственно верное решение: сохранить за гражданами право выбирать своего лидера самостоятельно, что, безусловно, повышает и доверие к выборам», — подчеркнул Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия уточнил, что республиканское законодательство готово к проведению выборов. За последние три года пять раз вносились изменения в Закон «О выборах Главы Республики Карелия». Они были направлены на регулирование таких важных вопросов, как наблюдение за выборами, защита от вмешательства в выборные процессы.

В частности, число наблюдателей от кандидатов или Общественной палаты увеличено с 2 до 3 на одном избирательном участке. При этом наблюдателями могут быть только жители Карелии.

Если в выборах захотят участвовать кандидаты, которых признали «иностранными агентами», то соответствующие сведения они должны будут обязаны указывать в агитационных материалах.

Еще одно важное нововведение, которого не было на прошлых выборах Главы Карелии, — закон предусматривает возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Решение об этом принимает Центральная избирательная комиссия Республики Карелия.

«Всё это нам позволит провести честные и открытые выборы. Я в этом глубоко убежден», — отметил Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Центральной избирательной комиссии Карелии Алексея Бахилина, с момента публикации постановления Законодательного Собрания Республики Карелия начинается этап выдвижения кандидатов на должность Главы Республики Карелия, который продлится по 2 июля.

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