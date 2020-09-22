Элиссан Шандалович совершает рабочую поездку в Муезерский район

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович начал двухдневную рабочую поездку в Муезерский район с посещения поселка Суккозеро.

Спикер парламента 22 сентября посетил Суккозерскую школу, где ознакомился с работой пищеблока и столовой. По словам директора учреждения Любови Лашкевич, все школьники 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. На исполнение предписаний Роспотребнадзора учреждение получило из бюджета Карелии более 2 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонтных работ в пищеблоке, закупку нового оборудования – электрокипятильника, холодильников, столов, электросковороды. В настоящее время ведутся работы по установке дополнительной вытяжной системы.

Председатель Заксобрания также осмотрел Суккозерскую амбулаторию, которая обслуживает более 200 человек – жителей поселков Суккозеро, Тумба и Гимолы. В настоящее время амбулаторию подключают к информационно-аналитической медицинской системе "ПроМед". Как рассказали спикеру парламента сотрудники учреждения, в настоящее время открыта вакансия фельдшера. В ходе встречи Элиссан Шандалович отметил, что для решения кадрового вопроса в Карелии реализуются дополнительные меры по привлечению медицинских специалистов в отдаленные учреждения здравоохранения. Только в прошлом году на приобретение жилья для медработников из регионального бюджета направлено порядка 140 млн рублей. Кроме этого, в республике реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".





Элиссан Шандалович также посетил местную библиотеку и Дом культуры, фасад которого в 2018 году отремонтировали в рамках программы поддержки местных инициатив. В настоящее время проведение ремонтных работ требуется в помещениях ДК. Для решения вопроса укрепления материально-технической базы учреждения спикер парламента Карелии предложил активнее подавать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив и проекте "Местный дом культуры".





Кроме этого, Элиссан Шандалович в Суккозеро провел встречу в местной администрации.

"Цель поездки в Муезерский район – на месте посмотреть проблемные моменты для того, чтобы на уровне Законодательного Собрания и совместно с исполнительной властью их решать", – сказал Элиссан Шандалович.





Сегодня, 23 сентября, председатель Законодательного Собрания РК в поселке Муезерский планирует посетить школу, участковую больницу и производственную площадку компании "Ягоды Карелии".