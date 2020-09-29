Элиссан Шандалович: Стела воинской славы в Петрозаводске – символ единства и дань уважения защитникам Отчизны

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и депутаты парламента приняли участие в торжественной церемонии открытия стелы "Город воинской славы".

Элиссан Шандалович отметил, что в 2015 году Петрозаводск заслуженно вошел в число городов воинской славы России. Это почетное звание – высокая оценка подвига жителей и славной истории карельской столицы.

"Сегодняшнее событие войдет в историческую летопись Петрозаводска. Памятная стела – это символ единства и дань уважения нашим отцам, дедам, прадедам, всем тем, кто защищал Петрозаводск и Отчизну", – сказал Элиссан Шандалович.

"Убежден, что стела станет не только украшением карельской столицы, но и местом, куда будут приходить и вспоминать людей, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины", – подчеркнул парламентарий.

К собравшимся также обратились Глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель Секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков, Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и др.

В открытии стелы приняли участие депутаты Законодательного собрания Республики Карелия Светлана Бачой, Галина Гореликова, Андрей Мазуровский, Владимир Семенов, Валерий Шоттуев, Виктор Степанов, Алексей Хейфец.