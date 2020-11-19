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Элиссан Шандалович: Суоярвскому району выделены средства на ремонт бассейна в Суоярви

Новости. Общество
09:31, 20 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович провел в формате видеоконференцсвязи рабочее совещание по вопросу ремонта бассейна в городе Суоярви.

В совещании приняли участие депутаты парламента Алексей Исаев и Андрей Мазуровский, Министр финансов Карелии Елена Антошина, первый заместитель Министра спорта республики Антон Чивин, представители Суоярвского района.

По информации главы районной администрации Романа Петрова, в настоящее время в бассейне, который последний раз ремонтировался 15 лет назад, продолжается замена кафельной плитки. В ходе проведения работ была выявлена необходимость ремонта гидроизоляции, что потребовало дополнительных финансовых затрат, которые местный бюджет обеспечить не может.

Как было отмечено на совещании, на проведение ремонта бассейна в Суоярви будет израсходовано более 2 млн рублей из бюджета республики. Глава районной администрации заверил, что подрядная организация планирует закончить работы до конца года.

"Я очень надеюсь, что строительная организация, которая занимается работами, сможет завершить все в срок, и жители Суоярви вновь смогут посещать бассейн. Району выделена дотация, за счет которой возможно проведение ремонта", – отметил Элиссан Шандалович.

По словам заместителя руководителя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексея Исаева, есть уверенность, что младшие школьники Суоярви начнут заниматься плаванием по программе "Умею плавать" с 2021 года.

Элиссан Шандалович отметил, что вопрос завершения ремонта бассейна в Суоярви остается на контроле у депутатов и попросил Министерство спорта Карелии в преддверии рассмотрения бюджета на 2021 год представить в Законодательное Собрание информацию о состоянии объектов спортивной инфраструктуры, требуемых ремонтах и сроках их проведения. Парламентарий также предложил проанализировать бюджетную обеспеченность Суоярвского района на конец года.

Председатель Законодательного Собрания обратил особое внимание на важность тесного взаимодействия всех уровней власти с органами местного самоуправления.

"Муниципальным властям необходимо помогать, не оставлять их один на один с проблемами, которые зачастую возникают из-за отсутствия профильных специалистов или нехватки средств в местных бюджетах. Решение по спортивному объекту в Суоярви – это результат конструктивного взаимодействия Законодательного Собрания, органов исполнительной власти Карелии и местного самоуправления. Отмечу, что депутаты довольно тесно сотрудничают с районными властями, вместе обсуждают и находят пути решения тех или иных проблем", –подчеркнул Элиссан Шандалович.

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