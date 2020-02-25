Элиссан Шандалович: В Карелии планируется запустить проект "Народный бюджет"

О планируемом запуске проекта "Народный бюджет" сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе встречи с главами поселений Медвежьегорского района.

"Народный бюджет" - проект, направленный на вовлечение местных жителей в процесс управления территорий. Граждане непосредственно принимают участие в формировании бюджета и определяют, на решение каких проблем необходимо направить средства в первую очередь. Принцип народного бюджетирования успешно действует в ряде регионов страны, в том числе в Республике Коми, Ленинградской, Псковской и Московской областях. С его помощью реализуются инициативы граждан в самых разных сферах, например, ремонт автомобильных дорог, благоустройство парков и скверов, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

"Думаю, что к формированию "Народного бюджета" мы приступим в ближайшие месяцы. Люди сами будут предлагать, на какие полезные, наиболее важные проекты необходимо предусматривать средства. В бюджете Карелии они будут фиксироваться", - пояснил председатель Законодательного собрания и отметил, что инициатива получила поддержку главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства республики.

Элиссан Шандалович также попросил глав поселений продумать механизм участия граждан в составлении "Народного бюджета".

Отметим, что в Карелии уже наработана практика инициативного бюджетирования. К примеру, на Программу поддержки местных инициатив (ППМИ) в бюджете республики предусмотрено 70 млн рублей, на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) – 30 млн рублей.