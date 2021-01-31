Элиссан Шандалович: В Карелии разработают стратегию развития медицинской реабилитации

Законодательное собрание республики возьмёт на контроль вопросы оказания реабилитационной помощи пациентам в Карелии, заявил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Планируется, что тема будет обсуждаться на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике в феврале, где депутаты представят свои предложения.



"Этот вид помощи нужен не только Петрозаводску или Пряже, он необходим всей республики, так как от медицинской реабилитации во многом зависит восстановление здоровья наших жителей, что особенно актуально в период пандемии", – отметил Элиссан Шандалович.



"Раннее начало реабилитации способствует быстрому восстановлению, возникает меньше осложнений в дальнейшем, активнее восстанавливается трудоспособность человека. Реабилитация – очень важное направление, которому сейчас мы должны уделить особое внимание, не дожидаясь конца пандемии. Мы берем данное направление на особый контроль", – подчеркнул спикер парламента.



По словам председателя Законодательного собрания, необходимо заранее провести подготовительную работу, чтобы в плановом режиме можно было решить вопросы с необходимым оборудованием и кадрами.



Элиссан Шандалович также отметил, что среди депутатов много врачей, в числе которых главный реабилитолог Карелии Аркадий Леонидович Рутгайзер. Он будет курировать в парламенте вопросы оказания в республике реабилитационной помощи. Планируется, что с органами исполнительной власти будут выработаны единые подходы и разработана обновленная стратегия развития медицинской реабилитации.