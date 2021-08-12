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Элиссан Шандалович в Олонецком районе оценил готовность школ к новому учебному году

Новости. Общество
18:40, 16 Августа 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки по Олонецкому району проверил готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году.

Парламентарий посетил школы в Олонце, поселке Ильинский и селе Видлица. Как рассказали руководители учебных заведений, во время летних каникул проводился косметический ремонт, благоустраивалась пришкольная территория. В школе № 2 г.Олонца завершаются работы по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста». Все учреждения прошли приемку и готовы к встрече учеников.

В ходе визита парламентарий уделил особое внимание вопросам, связанным с питанием школьников. Пищеблоки, по словам руководителей учреждений, имеют необходимое технологическое оборудование для приготовления еды. Организацией питания занимаются подрядные организации. С 1 сентября все ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Школы и питающие организации, как и в предыдущем году, готовы оперативно реагировать на поступающие предложения от детей и родителей.



Как отметил Элиссан Шандалович, полноценное сбалансированное питание — важнейший фактор, определяющий здоровье подрастающего поколения.

Подводя итоги поездки, Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил: «Я убедился в том, что очень много сделано к началу нового учебного года, и есть уверенность, что дети будут учиться в хороших условиях. В олонецких школах работают энтузиасты своего дела, люди неравнодушные, заинтересованные в успехах своих учеников. Об этом свидетельствуют многочисленные награды ребят».



По словам парламентария, в учебных заведениях также имеется ряд вопросов, которые Законодательное Собрание будет продолжать решать совместно с органами исполнительной власти республики. Речь идет о выполнении предписаний надзорных органов, создании современной спортивной инфраструктуры, привлечении педагогических кадров.

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