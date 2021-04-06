Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Главу Минтранса Карелии Сергея Щебекина называют возможным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска 53
Сегодня 06:40
Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска 12
Сегодня 14:00
Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону 17
Сегодня 12:28
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска - ребенок чудом остался жив (ВИДЕО) 6
Сегодня 13:13
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:34
"Ворота на Кижи закрылись": известные туркомпании Карелии просят власти Петрозаводска отменить запрет левого поворота к Водному вокзалу 9
Сегодня 09:24
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
Сегодня 09:15
Информационный щит обрушился на автомобиль в Петрозаводске (ФОТО) 7
Сегодня 09:13

Элиссан Шандалович в соцсети рассказал о своих родителях детях-войны

Новости. Общество
17:49, 06 Апреля 2021
фото: фото со страницы Э. Шандаловича / https://vk.com/wall638808608_32
Загрузка...

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в социальной сети "ВКонтакте" рассказал о своих родителях, которые в детском возрасте пережили тяготы военного времени.

"Сегодня на профильном комитете обсудили проект закона о детях войны. Это закон, который касается практически каждой карельской семьи, - написал Элиссан Шандалович. - Мои родители Владимир Михайлович и Раиса Семеновна тоже дети войны, наравне со взрослыми пережили все тяготы и лишения того времени. Папа родился в 1941 году. Тогда же его отец, мой дед, ушел на фронт, а бабушка вместе с сыном, моим отцом, оказалась в оккупации. Моя мама - малолетний узник, на её долю выпали тяжелейшие испытания".

"Считаю, что дети войны заслуживают особого социального статуса. Это будет справедливо! Я благодарю коллег за поддержку законопроекта и призываю вместе работать над ним дальше", - отметил парламентарий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»