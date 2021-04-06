Элиссан Шандалович в соцсети рассказал о своих родителях детях-войны

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в социальной сети "ВКонтакте" рассказал о своих родителях, которые в детском возрасте пережили тяготы военного времени.

"Сегодня на профильном комитете обсудили проект закона о детях войны. Это закон, который касается практически каждой карельской семьи, - написал Элиссан Шандалович. - Мои родители Владимир Михайлович и Раиса Семеновна тоже дети войны, наравне со взрослыми пережили все тяготы и лишения того времени. Папа родился в 1941 году. Тогда же его отец, мой дед, ушел на фронт, а бабушка вместе с сыном, моим отцом, оказалась в оккупации. Моя мама - малолетний узник, на её долю выпали тяжелейшие испытания".

"Считаю, что дети войны заслуживают особого социального статуса. Это будет справедливо! Я благодарю коллег за поддержку законопроекта и призываю вместе работать над ним дальше", - отметил парламентарий.