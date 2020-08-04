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Элиссан Шандалович: "Закон о самозанятых в Карелии оправдывает ожидания"

Новости. Общество
16:00, 05 Августа 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия
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Как сообщило накануне Управление Федеральной налоговой службы по Карелии, только за один месяц количество вновь зарегистрированных самозанятых граждан в республике увеличилось до 900 человек.

В их числе – водители такси, репетиторы, парикмахеры, кондитеры, специалисты рекламного рынка, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

По мнению спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, таким образом граждане продемонстрировали свое предпочтение быть полноценным участником рынка труда, нежели оставаться в "тени", рискуя получить штраф за ведение незаконной предпринимательской деятельности.

"Когда мы рассматривали этот законопроект на заседании Законодательного Собрания, некоторые депутаты его раскритиковали. Но, как мы видим, эксперимент проходит успешно, на данный момент закон о самозанятых в Карелии оправдывает ожидания. Это позволит гражданам абсолютно легально зарабатывать, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей", – отметил Элиссан Шандалович.

Закон о самозанятых, который начал действовать в Карелии с 1 июля 2020 года, предусматривает специальный налоговый режим: 4% от годового дохода при оказании услуг и продаже физическим лицам, 6% – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Напомним, ранее Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова подготовили поправки в федеральный закон "Об образовании", направленные на закрепление статуса самозанятых в сфере образования. Парламентарии предлагают законодательно включить граждан, применяющих специальный налоговый режим, в число участников участники отношений в сфере образования. Кроме этого, авторы инициативы считают, что необходимо предусмотреть для репетиторов возможность получения господдержки на региональном уровне.

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