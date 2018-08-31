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Новости. Политика
21:05, 31 Августа 2018

Ельцин признался в сентябре 1999 года Клинтону, почему выбрал в преемники Путина

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Борис Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года назвал причины, по которым выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника.

Стенограмма телефонного разговора между двумя лидерами опубликована на сайтеПрезидентской библиотеки имени Билла Клинтона, пишет ТАСС.

Из этих материалов следует, что разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Владимира Путина своим преемником. В ходе беседы Ельцин сказал, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время, в связи с этим рассказал действующему на тот момент американскому лидеру, кем является его преемник. "У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году", - заявил действующий на тот момент президент РФ.

"В конечном итоге я встретил его [Путина], изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит под его контролем. Но также он тщательный и сильный, очень общительный. Он легко может наладить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера", - заявил Ельцин.

В том телефонном разговоре Ельцин также выразил уверенность, что кандидатура Путина будет поддержана на выборах в 2000 году.

9 августа 1999 года в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Госдуму с просьбой утвердить на посту председателя правительства РФ Владимира Путина.

Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество".

В тот же день Владимир Путин был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и врио главы кабинета министров.

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