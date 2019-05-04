Эмилия Кларк предупредила о "безумстве" трёх эпизодов "Игры престолов"

Исполнительница одной из главных ролей сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк посоветовала поклонникам найти самые большие экраны для просмотра последних серий киносаги.

В американском телешоу "Джимми Киммел в прямом эфире" Кларк заявила, что самые шокирующие эпизоды ещё впереди.

"Я имею в виду четвёртую, пятую и шестую — все они безумны", — сказала Кларк.

До конца сериала остаётся три серии. Трейлер нового эпизода уже вышел. Премьера — в ночь на 6 мая, пишет "Лайф".