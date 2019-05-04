Эмилия Кларк предупредила о "безумстве" трёх эпизодов "Игры престолов"

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Исполнительница одной из главных ролей сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк посоветовала поклонникам найти самые большие экраны для просмотра последних серий киносаги.
В американском телешоу "Джимми Киммел в прямом эфире" Кларк заявила, что самые шокирующие эпизоды ещё впереди.
"Я имею в виду четвёртую, пятую и шестую — все они безумны", — сказала Кларк.
До конца сериала остаётся три серии. Трейлер нового эпизода уже вышел. Премьера — в ночь на 6 мая, пишет "Лайф".
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