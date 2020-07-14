890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин повысил оклады федеральным чиновникам 4
14.07.2020 21:05
Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
14.07.2020 16:48
Часть домов в Петрозаводске на несколько дней останется без горячей воды 6
14.07.2020 17:56
В России с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция для въезжающих 6
14.07.2020 20:40
Российских туристов готовы принимать в Турции и Египте, на Кубе и Мальдивах
14.07.2020 22:00
Теплая погода сохранится в среду в Карелии 3
14.07.2020 17:00

Эмилия Слабунова пикетировала Генпрокуратуру России

Новости. Общество
09:50, 15 Июля 2020
фото: https://www.facebook.com/EmiliaSlabunova
Загрузка...

Депутат парламента Карелии потребовала освобождения Юрия Дмитриева.

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова провела одиночный пикет у Генеральной прокуратуры в Москве. Политик вышла к зданию Генпрокуратуры с плакатом "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Напомним, известный исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.


Фото со страницы депутата Эмилии Слабуновой в Facebook

Кроме того, как сообщила Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит 15 июля жалобу депутата парламента Карелии на решение Мосгорсуда по иску партии "Яблоко" к Генеральной прокуратуре РФ и прокуратуре РК по их бездействию при проведении раскопок Российского военно-исторического общества в Сандармохе, где покоятся тысячи жертв сталинских репрессий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-15 13:43:18
Протестунов и протестунш штрафовать нещадно. Провинциальную бабулю мо московским расценкам и в двойном развмере. А то приперлась в столицу нашей родину смуту устраивать за госдеповские печенюшки. Майдана не будет, пусть не старается.
новый
2020-07-15 12:39:21
Хде ейный однопартеец рогалевич ? Вместо того, чтобы плакатиком трясти, он фоточки грибочков в интернетиках выкладывает и красивый закат. Вот что предложенная хорошая должность с либерастами делает. В воздухе по три раза за кувырок переобуваются.
Off
2020-07-15 13:37:26
новый, зато ты стабильно вылизываешь любую власть ...лишь бы паек давали и лаять разрешали. давай ,снимай ошейник и пойдем на мостик, протестанем против власти. Киру не забудь . )
Koira
2020-07-15 12:10:44
У портянок рвуться пуканы. Свободу Дмитриеву
Сеня
2020-07-15 12:04:02
Для начала бы с карельской прокуратурой разобралась бы , а там бы дело м.б. пошло .
Саныч
2020-07-15 11:28:26
Молодец!
насмешница
2020-07-15 11:07:37
Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
кир
2020-07-15 10:43:29
У Слабуновой дети за границей, муж на Пушкинской в науке числится. Отчество её говорит о происхождении. Срок в Госдуме истекает. Кто она для отечества?
тетка
2020-07-15 11:49:41
кир, она как раз наша очень уважаемая соотечественница, а вот ты никто и звать тебя никак. Замшелый пенсионер, продавшийся за три рубля.
olonets
2020-07-15 13:28:30
тетка, браво, хорошо сказала.Этот экземпляр ночами сидит в соц.сетях и выливает свои грязные комменты на тех, кто добиваются правды. Хорошо, что таких идиотов в Карелии единицы.
Андрей Дубенский
2020-07-15 12:11:11
тетка, правильно говоришь!
новый
2020-07-15 10:37:25
Хоть в протестанутой футболке, хоть с плакатиков, а результат как всегда один - в очередной раз облажалась. Впрочем, не удивлен.
Изя
2020-07-15 10:33:21
Бедная женщина, пытается бороться с ветряными мельницами режима, бесполезно, повезло что депутат, а так бы закатали как в 37-ом, ведь мало что изменилось, по сути....
насмешница
2020-07-15 10:58:02
Первоисточник образа — роман (1615) «Дон Кихот» испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547—1616). Герой произведения Дон Кихот Ламанчский принимает ветряные мельницы за отряд рыцарей и вступает с ними в бой с плачевными для себя последствиями.
Иронически: о борьбе с воображаемыми, надуманными препятствиями.

Изя, в голове порядок наведи
Изя
2020-07-15 11:17:10
насмешница, да уж , порядка у этого "Изи" в голове просто нет ))) :)
Изя
2020-07-15 10:19:31
Где её партия , почему он одна ??? :)
goo
2020-07-15 10:33:01
Изя, партия не смогла нормально заполнить документы на выдвижение.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»