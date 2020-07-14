Эмилия Слабунова пикетировала Генпрокуратуру России

Депутат парламента Карелии потребовала освобождения Юрия Дмитриева.

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова провела одиночный пикет у Генеральной прокуратуры в Москве. Политик вышла к зданию Генпрокуратуры с плакатом "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Напомним, известный исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.



Фото со страницы депутата Эмилии Слабуновой в Facebook

Кроме того, как сообщила Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит 15 июля жалобу депутата парламента Карелии на решение Мосгорсуда по иску партии "Яблоко" к Генеральной прокуратуре РФ и прокуратуре РК по их бездействию при проведении раскопок Российского военно-исторического общества в Сандармохе, где покоятся тысячи жертв сталинских репрессий.