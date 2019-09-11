Эмоциональная петрозаводчанка воткнула нож в любимого

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В полицию Петрозаводска от врачей скорой помощи поступило сообщение о ножовом ранении, сообщили в МВД Карелии.
Раненый петрозаводчанин от госпитализации отказался.
Днем в своей квартире он вместе с сожительницей распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, женщина схватила нож и нанесла удар в плечо мужчине.
Свидетелями конфликта стали соседи, которые вызвали медиков. Подозреваемая – 49-летняя жительница Петрозаводска признала свою вину. Она пояснила, что под влиянием алкоголя не смогла сдержать эмоции.
Возбуждено уголовное дело.
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