Эмоциональная петрозаводчанка воткнула нож в любимого

В полицию Петрозаводска от врачей скорой помощи поступило сообщение о ножовом ранении, сообщили в МВД Карелии.

Раненый петрозаводчанин от госпитализации отказался.

Днем в своей квартире он вместе с сожительницей распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, женщина схватила нож и нанесла удар в плечо мужчине.



Свидетелями конфликта стали соседи, которые вызвали медиков. Подозреваемая – 49-летняя жительница Петрозаводска признала свою вину. Она пояснила, что под влиянием алкоголя не смогла сдержать эмоции.

Возбуждено уголовное дело.