Эмоциональную жительницу Карелии будут судить за удар ножом в живот сожителю

В Пудоже под суд отдали женщину, которая ударила сожителя ножом, а потом испугалась и спасла, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ноябре 2022 года ночью 38-летняя пудожанка, находясь в своей квартире, во время ссоры со своим сожителем умышленно и со значительной силой ударил его ножом в живот. Впоследствии обвиняемая, осознав, что возлюбленный ее может умереть, испугалась и организовала вызов скорой медицинской помощи.

По заключению экспертов причиненное потерпевшему ножевое ранение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.