Энергетическая компания в Карелии снизила потери электроэнергии на 10% в 2018 году

За прошлый год специалисты филиала "Карелэнерго" выявили более 400 фактов хищения электроэнергии.

Борьба с потерями, как технологическими, так и коммерческими – одна из приоритетных задач филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго". Чем ниже уровень потерь электроэнергии в компании, тем выше качество услуг по передаче энергии потребителям.

За минувший год специалисты "Карелэнерго" снизили объем потерь электроэнергии в распределительной сети 6-10/0,4 кВ на 10,4 процента относительно 2017 года, что составляет 12,8 млн кВт*ч. Это стало возможным благодаря реализации комплексной программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях всех трех производственных отделений предприятия.

Снижения технологических потерь в "Карелэнерго" добиваются путем замены неизолированного провода на защищенный СИП, модернизацией оборудования, совершенствованием систем учета электроэнергии.

– Для снижения коммерческих потерь в течение года наши специалисты проводят рейды по выявлению случаев хищения электроэнергии. Нами был сделан упор на потери энергии в распределительной сети напряжением 6-10 кВ и ниже – как раз там находятся основные коммерческие потери. В результате проверки электросчетчиков потребителей в 2018 году было выявлено 430 фактов безучетного потребления электроэнергии на общий объем 10,4 млн кВт*ч, – комментирует Александр Штуберт, начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Выявить неучтенное использование электроэнергии иногда очень сложно, с каждым годом люди находят все новые способы, чтобы обойти приборы учета. Но на вооружении у персонала "Карелэнерго" есть все необходимое оборудование.

Потребителей, допустивших нарушения в учете электроэнергии или осуществлявших потребление при отсутствии соответствующих договоров энергоснабжения, ждет административная ответственность с наказанием в виде штрафа. "Объемы, рассчитанные по акту, значительно превысят сумму, которую потребители заплатили бы за честно потребленную электроэнергию. "Бесплатное" электричество обходится дороже", – подчеркивает Александр Штуберт.

Безусловно, для повышения качества электроснабжения добросовестных потребителей "Карелэнерго" продолжит усиливать меры по борьбе с хищением электрической энергии с обязательным привлечением лиц, допустивших нарушения порядка учета электроэнергии, к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.

МРСК Северо-Запада предупреждает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия "Карелэнерго": (8142) 59-90-90, или на единый бесплатный телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.