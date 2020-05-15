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"Энергетически истощился и намерен отдохнуть": в "Карелавтотрансе" сменился директор

Новости. Общество
15:53, 15 Мая 2020
фото: Сайт правительства Карелии
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Экс-руководитель управления капитального строительства при Минстрое республики Дмитрий Школин возглавил ГУП "Карелавтотранс", сменив на посту Игоря Опуховского.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин подписал приказ об увольнении генерального директора ГУП РК "Карелавтотранс" 49-летнего Игоря Опуховского. Новым руководителем предприятия назначен также 49-летний Дмитрий Школин, до этого времени возглавлявший Управление капитального строительства при Минстрое Карелии.

На вопрос "Вестей Карелии" Игорю Опуховскому, куда он теперь пойдет работать, последовал ответ, что поскольку от прежней должности он "энергетически истощился, то пока намерен отдохнуть".

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-05-15 16:38:46
Спец Широкого профиля: и в стройке , и в транспорте мастер. Удивляюсь. Раньше только спецы "своей" специальности в вреха шли. А теперь : был хирургом, можешь дома строить, был .........
zanoza
2020-05-15 16:11:51
Всё же убрали неугодного И. Опуховского , зато новым руководителем будет "энергетически истощённый" , ну и зачем такие крайности?
Саныч
2020-05-15 16:09:39
Чехарда.
Гость
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