"Энергетически истощился и намерен отдохнуть": в "Карелавтотрансе" сменился директор

Экс-руководитель управления капитального строительства при Минстрое республики Дмитрий Школин возглавил ГУП "Карелавтотранс", сменив на посту Игоря Опуховского.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин подписал приказ об увольнении генерального директора ГУП РК "Карелавтотранс" 49-летнего Игоря Опуховского. Новым руководителем предприятия назначен также 49-летний Дмитрий Школин, до этого времени возглавлявший Управление капитального строительства при Минстрое Карелии.

На вопрос "Вестей Карелии" Игорю Опуховскому, куда он теперь пойдет работать, последовал ответ, что поскольку от прежней должности он "энергетически истощился, то пока намерен отдохнуть".

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".