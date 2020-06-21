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Энергетик из Карелии рассказал о работе в поисковом отряде

Новости. Общество
11:35, 22 Июня 2020
фото: Алексей Рогозин. © АО "ПСК"
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Сегодня – День памяти и скорби. Начавшаяся 22 июня 1941-го года Великая Отечественная война унесла миллионы жизней.

К сожалению, до сих пор не все защитники Родины нашли свое последнее пристанище в воинских захоронениях.

Сотрудник Прионежской сетевой компании Алексей Рогозин родился и живет в Медвежьегорске. После школы получил профессию электрика. Затем служба в армии, пришлось и в "горячих точках" повоевать. С 2000-го года работает по специальности. Сейчас он – мастер медвежьегорского участка АО "ПСК". Вот уже семь лет он занимается поиском и увековечиванием памяти воинов, погибших во время войны в его родных местах.

"У нас есть свой поисковый отряд "Медвежка", я – один из его организаторов", – рассказывает Алексей. – "С 1941-го по 1944-й на подступах к Медвежьегорску проходила линия фронта. Наступление на город финские и немецкие войска начали практически сразу после начала войны. Но взять город им удалось лишь в декабре 1941-го".

Отряд занимается поиском останков бойцов, старается восстановить их имена.

"В 2018-м году мы нашли 70 советских воинов, имена четырех из них удалось узнать. Помогли нам в этом солдатские медальоны и медаль "За отвагу", которые мы обнаружили на месте их гибели. Шестьдесят семь человек мы торжественно захоронили в районе станции Масельгская, останки трех человек передали для захоронения на родину", – говорит Алексей Рогозин. – "На мой взгляд, деятельность отряда "Медвежка" и есть реальное патриотическое воспитание. Не какие-то акции "для галочки", а реальная работа. К нашей работе в Медвежьегорске большой интерес, и это – на самом деле, очень радует".

Подробнее читайте в материале "Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик".

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