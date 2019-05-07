Энергетикам вручили Кубок победителей

АО "Прионежская сетевая компания" заняла первое место среди трудовых коллективов Петрозаводска по результатам сдачи Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 2018 году.

Кубок победителей городского этапа "ГТО" был вручен энергетикам.

В минувшем году нормы комплекса "Готов к труду и обороне" в Прионежской сетевой компании сдавали более тридцати человек. Пять сотрудников получили золотые знаки отличия, три – "серебро".

Награды победителям комплекса вручал руководитель Прионежской сетевой компании Михаил Заворовский. "Очень хорошее достижение! Надеюсь, что у нас с каждым годом будет расти количество занимающихся физкультурой и спортом. Это очень важно и для вашей профессиональной деятельности, и вообще в жизни", - отметил он.

Сотрудники предприятия сдавали нормы комплекса в рамках ежегодно проходящего летом в АО "ПСК" Дня здоровья. Кроме этого традиционного мероприятия, в компании созданы и успешно играют футбольная и хоккейная команды, многие энергетики занимаются в спортивных секциях.