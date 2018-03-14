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Новости. Общество
11:48, 14 Марта 2018

Энергетики еще у одной школы-должника в Карелии отсудили более полумиллиона рублей

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Компания "Петербургтеплоэнерго" отсудила более полумиллиона рублей у школы в Олонецком районе Карелии.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил требования общества с ограниченной ответственностью "Петербургтеплоэнерго" к "Коткозерской средней общеобразовательной школе".

Энергетики добились в суде взыскания с учебного заведения суммы задолженности за потребленное тепло за три осенних месяца минувшего года. Об этом сообщается на сайте суда в банке решений.

Суд постановил взыскать с Коткозерской школы, располагающейся в Олонецком районе, в пользу компании "Петербургтеплоэнерго" 677 тыс. 781 руб. 99 коп., в том числе: 668 тыс. 168 руб. 87 коп. - задолженность за потребленную в период с сентября по ноябрь прошлого года тепловую энергию, 9 613 руб. 12 коп. – пени по состоянию на конец января этого года. Также учебному заведению предстоит выплатить сумму судебных расходов в размере 16 556 рублей.

Как школа будет выплачивать долг, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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