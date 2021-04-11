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Энергетики готовы построить в Карелии электрокотельную почти за миллиард

Новости. Экономика
15:08, 12 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Республиканские власти не намерены отказываться от угля.

Чуть более месяца назад «Столица на Онего» рассказывала о планах республиканского правительства по строительству угольных котельных в Беломорске, Кеми, Боровом, Надвоицах и Лоухи. На эти цели в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены почти 60 миллионов рублей. Средства немалые, если учесть, что дефицит карельского бюджета на нынешний год составляет более 4,7 миллиарда, а по итогам первых двух месяцев разрыв между доходами и расходами республиканской казны превысил 700 миллионов. Однако в правительстве Карелии до сих пор не сочли необходимым объяснить своим налогоплательщикам, зачем республике, которая при каждом удобном случае позиционирует себя как регион экологического туризма, тратить такие суммы на поддержку «грязной» угольной энергетики, особенно в отсутствие собственных месторождений угля.

Еще больше вопросов к карельским чиновникам возникло после апрельского заседания комитета Законодательного собрания республики по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике, где обсуждался проект «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада» по строительству в поселке Надвоицы Сегежского района электрической котельной с пиковой мощностью 30 МВт с возможностью ее перевода в будущем на природный газ. «МРСК Северо-Запада» намерена реализовать этот проект стоимостью свыше 925 миллионов рублей на условиях концессионного соглашения с республиканскими властями. Причем, как утверждают энергетики, проект позволит не только заменить устаревшую мазутную котельную на «чистую» электрическую, но и полностью модернизировать поселковые тепловые сети. Более того, жителям Надвоиц обещано уже в первый год эксплуатации новой котельной снижение экономически обоснованного тарифа на отопление сразу на 20%. А бюджетный эффект от реализации проекта в «МРСК Северо-Запада» оценивают – ни много, ни мало – в 1,8 миллиарда рублей.

Читайте подробнее в статье «А уголек-то коптит».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-04-12 16:37:51
Все просто: добыча угля в мире сокращается из-за его токсичности и влияние на глобальное потепление. Но мы по его добыче - впереди планы всей, а куда-то надо девать "черное золото"? Закрыть шахты - приговор для власти. Вот и распихивают априори нерентабельные из-за дороговизны доставки топлива угольные котельные по регионам. А если Москва сказала "надо!", Карелия ответит "есть!" Так что, покоптим голубое карельское небо...
Горожанин
2021-04-12 15:53:33
Что за "электрическая котельная"? Воду будут греть электричеством?! Если для частного дома состоятельного человека это еще приемлемо, то для нищих районов - полный бред. Построить "электрическую" котельную конечно проще - бочка с электронагревателем, и все. Как чайник электрический. Только за миллиард! Ни горелок, ни тракта подачи топлива не надо.
кир
2021-04-12 15:40:39
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