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Новости. Общество
12:28, 18 Марта 2019

Энергетики из Карелии завоевали два "серебра" в турнирах по хоккею на валенках

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Команда Муезерского электросетевого участка Прионежской сетевой компании стала дважды вице-чемпионом.

На хоккейном корте поселка Муезерский завершился финал районного турнира по хоккею с мячом на валенках.

Как отмечают организаторы, за последние годы этот вид спорта стал очень популярным в Муезерском районе. А вообще в России в хоккей на валенках уже играют сотни команд и десятки тысяч мужчин.

Участники турнира говорят, что "народный хоккей" невероятно привлекает своей доступностью: "От игроков не требуется дорогостоящей профессиональной экипировки, цена которой в профессиональном хоккее может переваливать за 50, а то и за 70 тысяч рублей, нужны только валенки и клюшка. Специальная физическая подготовка тоже не требуется, было бы желание!"

Правила хоккея на валенках почти не отличаются от правил обычного, "большого" хоккея, но все же максимально упрощены и приближены к дворовым. Команды состоят из шести человек, включая вратаря. Количество замен не ограничено. По замыслу организаторов, хоккей на валенках может стать не только массовым развлечением, но и своеобразной "фишкой" Муезерского района.

В этом году в  районном турнире приняли участие шесть команд. И страсти здесь кипели ничуть не меньше, чем в профессиональном хоккее с шайбой.

Команда Муезерского РОВД завоевала "бронзу", на вторую ступень пьедестала поднялась команда Прионежской сетевой компании. Чемпионский кубок по праву достался муезерским пожарным.

Лучшим голкипером турнира был признан капитан команды АО "ПСК" электромонтер Виктор Шапин.

А в минувшую субботу 16 марта в поселке Волома прошел еще один однодневный турнир по хоккею на валенках, в котором приняло участие пять команд. И вновь хоккеисты из Прионежской сетевой компании стали вторыми, проиграв лишь одну игру - в финале.

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