Энергетики Карелии сообщили о новом едином номере телефона

Для потребителей компании "Россети Северо-Запад" в Республике Карелия вводится новый номер единого контактного центра (ЕКЦ).

По номеру 8-800-220-0-220 круглосуточно, бесплатно и с любых телефонов принимаются сообщения об отключениях электроэнергии, повреждениях электросетевого оборудования, некачественном электроснабжении.

В Карельском филиале компании пояснили, что переход к единому контактному номеру повысит качество взаимодействия с потребителями. Позволит оперативно обрабатывать и передавать информацию ответственным подразделениям, отвечать на поступающие запросы потребителей. Кроме того, это позволит разгрузить диспетчеров филиала, которые обязаны, в первую очередь, координировать между собой бригады и контролировать безопасность персонала при выполнении работ на энергообъектах.

Напомним, что помимо ЕКЦ для потребителей работают и другие электронные сервисы группы компаний "Россети": портал "Светлая страна" https://светлаястрана.рф/ для направления обращений по качеству электроснабжения; "Портал-ТП" https://портал-тп.рф, обеспечивающий дистанционный доступ к услуге технологического присоединения к электросетям.

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