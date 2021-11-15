Энергетики опубликовали график отключений электричества в районах Карелии

На этой неделе «Прионежская сетевая компания» проведет неотложные ремонты энергообъектов в 11 районах республики.

Работы в зоне ответственности АО «Прионежская сетевая компания» пройдут с 27 по 30 декабря. В связи с этим возможны временные отключения электроэнергии в некоторых районах республики.

Энергетики сообщают, что на время новогодних и рождественских праздников плановые ремонтные работы на энергообъектах проводиться не будут. В АО «ПСК» будет введен режим повышенной готовности.

Временные отключения с 27 по 30 декабря возможны:

Кемский муниципальный район:

- 27 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Гористая, Шоссе 1-го Мая, переулок Дорожный.

- 29 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Поморская (дома 28-А, 29, 31), Пудожемская (дома 1, 2, 7, 10, 10-Б, 12-А, 12-Б,12-31), здание ветеринарной лечебницы.

Кондопожский муниципальный район:

- 28 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: Сандальская набережная.

- 29 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

Костомукшский городской округ:

- 29 декабря с 11.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Сосновая, Березовая (частично), Дружбы (частично), Надежды (частично), переулок Таежный.

- 29 и 30 декабря с 14.00 до 15.00. Город Костомукша: улица Ленина (дома 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 33), переулок Ольховый (дом 1).

Лоухский муниципальный район:

- 27 декабря с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

- 27 и 28 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (дома 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25-А, 26, 27), Ручьевая (дома 2, 5, 8, 6), Шоссейная (дома 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), АЗС ИП Свиридов.

Муезерский муниципальный район:

- 27 декабря с 11.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Болотная, Строителей, 50 лет ВЛКСМ.

- 27 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Волома.

Олонецкий национальный район:

- С 27 по 30 декабря с 10.00 до 17.00. Окрестности г.Олонец: СНТ «Ручеек».

- 27 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-129).

- 27 декабря с 9.30 до 12.00. Город Олонец: улица Луговая.

- 28 декабря с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Пролетарская, Майская Коммунальная.

- 28 декабря с 11.00 до 17.00. Деревня Куйтежа: улицы Пушная, Молодежная, здание кафе «Вечерний Бриз», водонасосная станция.

- 29 декабря с 9.30 до 12.00. Поселок Ильинский: улица Мошкина.

- 29 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

Прионежский муниципальный район:

- 27 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец; СНТ «Северные просторы»; деревня Верхний Бесовец: СНТ «Раздолье»; поселок Ладва: улицы Советская (дома 118-131), здание насосной станции; поселок Пухта.

- 27 декабря с 9.00 до 16.00. Село Деревянное, местечко Хутор: улицы Береговая, Озерная, Садовая, переулок Прибрежный.

- 28 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Сургуба; станция Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный, Садовый, Школьный, здания детского сада «Солнышко», школы; деревня Верховье (частично), СНТ «Верховье-1»; поселок Пухта.

Кондопожский муниципальный район:

- 27 декабря с 9.00 до 17.00. Местечко Лучевое: турбаза «Эдем-Тур».

Пряжинский национальный район:

- С 27 по 30 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Железнодорожная, Лесная, Новая, Комсомольская, Школьная.

Сегежский муниципальный район:

- 28 декабря с 9.30 до 16.00 и 29 декабря с 9.30 до 12.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика.

Лахденпохский муниципальный район:

- 27 и 28 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола (частично); остров Соролансаари.

- 29 и 30 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Сорола (частично); остров Соролансаари.

- 28 декабря с 10.00 до 12.00. Город Лахденпохья: улицы Ладожская, Советская, Суворова, Трубачева, Малиновского, Тихая, музей «Гора Филина».