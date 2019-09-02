Энергетики отключат электричество в одном из районов Петрозаводска

В Соломенном временно отключат электричество на нескольких улицах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На неделе, 5 и 6 сентября, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в Соломенном. Временные неудобства коснутся потребителей на Лесопильной, Пролетарской и Прибрежной улицах.

Отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства.