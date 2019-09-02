Энергетики отключат электричество в одном из районов Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
В Соломенном временно отключат электричество на нескольких улицах, сообщили в мэрии Петрозаводска.
На неделе, 5 и 6 сентября, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в Соломенном. Временные неудобства коснутся потребителей на Лесопильной, Пролетарской и Прибрежной улицах.
Отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.09.2019, 09:41
28.08.2019, 09:50
29.08.2019, 11:23
01.09.2019, 09:05
30.08.2019, 09:55
Аналитика
Сегодня 11:58
Капитал
Кредитор отказался от иска к дочерней компании "Корпорации развития Карелии", но не исключил нового обращения в арбитраж.
Сегодня 10:54
30.08.2019 13:09
28.08.2019 09:55
Чтиво
30.08.2019 09:55
Частная жизнь
Четверо карельских подростков, едва не лишившие жизни незнакомого им человека, отправились в воспитательную колонию на 2,5 года.
26.08.2019 13:06
26.08.2019 10:26
22.08.2019 14:35
Медиа
Сегодня 15:33
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии