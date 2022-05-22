Энергетики ПАО «ТГК-1» повысили надежность оборудования Кривопорожской ГЭС

Энергетики «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №4 Кривопорожской ГЭС, самой мощной гидроэлектростанции в Карелии с установленной мощностью 180 МВт.

Отремонтированное оборудование успешно прошло приемо-сдаточные испытания под нагрузкой в течение 48 часов и было введено в работу.

Специалисты провели не только типовые ремонтные работы, но и большой объем сверхтиповых работ. По итогам дефектации оборудования на гидроагрегате осуществили ремонт рабочего колеса с заменой деталей, провели ремонт систем масло- и воздухоохлаждения генератора, направляющего аппарата, а также вала турбины.

«Проведенный ремонт обеспечивает повышение надежности работы гидроагрегата, а также его безопасную эксплуатацию», — отметил главный инженер филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Роман Картошкин.

Ремонтная программа филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования 16 ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ, а также улучшения эффективности работы станций и их экологической безопасности.