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Тепло возвращается в дома жителей Петрозаводска — энергетики устранили аварию на трубопроводе (СРОЧНО)

Новости. Общество
15:06, 23 Декабря 2021
фото: © ТГК-1

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Энергетики Петрозаводской ТЭЦ в кратчайший срок выполнили и завершили ремонтные работы на участке прямого трубопровода магистральной сети, где накануне было обнаружено повреждение.

В среду, 22 декабря, энергетики отрегулировали гидравлический режим так, чтобы снизить количество отключаемых потребителей. В результате, у многих жителей и предприятий города удалось сохранить горячую воду и отопление. 

Для того, чтобы сократить время отключения тепловой энергии, в среду были проведены все подготовительные мероприятия для осуществления работ по устранению повреждения тепловой сети.

Сегодня, 23 декабря, часть трубопровода освободили от воды — это позволило обнаружить повреждение. В итоге, энергетики вырезали часть трубопровода с повреждением и провели необходимые сварочные работы. Все работы осуществили в сжатые сроки с максимальным привлечением персонала и техники.

Энергетики уточняют, что полное восстановление подачи горячей воды и отопления зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.

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