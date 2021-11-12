Тепло возвращается в дома жителей Петрозаводска — энергетики устранили аварию на трубопроводе (СРОЧНО)

Энергетики Петрозаводской ТЭЦ в кратчайший срок выполнили и завершили ремонтные работы на участке прямого трубопровода магистральной сети, где накануне было обнаружено повреждение.

В среду, 22 декабря, энергетики отрегулировали гидравлический режим так, чтобы снизить количество отключаемых потребителей. В результате, у многих жителей и предприятий города удалось сохранить горячую воду и отопление.

Для того, чтобы сократить время отключения тепловой энергии, в среду были проведены все подготовительные мероприятия для осуществления работ по устранению повреждения тепловой сети.

Сегодня, 23 декабря, часть трубопровода освободили от воды — это позволило обнаружить повреждение. В итоге, энергетики вырезали часть трубопровода с повреждением и провели необходимые сварочные работы. Все работы осуществили в сжатые сроки с максимальным привлечением персонала и техники.

Энергетики уточняют, что полное восстановление подачи горячей воды и отопления зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.