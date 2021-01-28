Энергетики подключили к электросетям освещение подъездной дороги к российско-финской границе

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" обеспечил электроэнергией сети наружного освещения на федеральной автодороге А-121 "Сортавала".

На участках подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля", проходящих через населенные пункты Рюттю, Пуйккола, Куконвара и другие, появилось освещение. Для этого построили 1,1 км линии электропередачи 6 кВ и 333 м ЛЭП 0,4 кВ.

Стоимость проекта 2,07 млн рублей.



Пропускной пункт "Вяртсиля" – крупнейший российско-финляндский пограничный переход в Республике Карелия. Подъездная дорога – путь к одному из самых популярных туристских мест Карелии горному парку "Рускеала".



Напомним, подать заявку на подключение объектов к электросетям можно не выходя из дома. Для этого работает Единый канал подачи заявок на технологическое присоединение в электронной форме – портал-тп.рф.