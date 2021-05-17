Энергетики предупреждают: категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП!

Охранная зона воздушных линий электропередачи в зависимости от ее напряжения составляет от 2 до 55 метров.

Из года в год происходят несчастные случаи с любителями рыбной ловли, которые, увлекшись процессом, забывают о безопасности и попадают под напряжение.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает основные правила безопасной рыбалки.

Выбирайте электробезопасное удилище.

Отдавайте предпочтение удилищам с гладкой поверхностью, на которой вода не образует токопроводящую пленку. Грязное и мокрое удилище проводит электрический ток намного лучше. Особенно осторожными нужно быть с углепластиковыми и телескопическими удочками. Первые отличаются высокой проводимостью и обязательно маркируются предупреждающим знаком опасности, вторые требуют большего пространства для взмаха.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Рыбалка в грозу смертельно опасна. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии. Поэтому при приближении грозы необходимо немедленно уйти как можно дальше от береговой линии. Удар молнии может распространяться вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне ЛЭП. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.

Внимательно осмотрите место ловли рыбы.

Забрасывать удочку вблизи ЛЭП опасно: мокрая леска — хороши проводник тока. Зацепившись за провод, можно попасть под напряжение. Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Ток может «пробить» и на расстоянии нескольких метров. В Карелии 27 тысяч рек и 60 тысяч озер, поэтому ни для кого не составит труда выбрать для рыбалки безопасное место — подальше от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.