Энергетики предупреждают потребителей электроэнергии 

В связи с производством неотложных ремонтов на энергообъектах в зоне ответственности АО «Прионежская сетевая компания» возможны временные отключения электроэнергии.

Работы проводятся в рамках реализации «Ремонтной программы» на 2021 год.

Временные отключения с 11 по 17 октября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- С 11 по 15 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Таржеполь.

- 11 октября с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный, Садовый, Школьный; село Деревянное: улицы Онежская, Савкины поля.

- 11 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65-110), Набережная, Совхозная.

- 11 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Пухта.

- 12 октября с 19.30 до 22.00. Станция Пяжиева Сельга; местечко Нырки: СОТы «Искусство», «Монтажник», вышка «Мегафон».

- С 12 по 15 октября с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- 12 и 13 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Молодежная, Кировская, Школьная, Строителей, Гористая, Диспетчерская, Советская, О. Груша, Некрасова, Ладвинская, Станционная, Крылова, Железнодорожная, Приозерная, Белорусская, Новая.

- 15 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Сургуба, Урозеро, Порожки, Падозеро 28-й км., Падозеро 33-й км., станция Падозеро.

Лоухский муниципальный район:

- С 11 по 15 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

Кемский муниципальный район:

- 11 октября с 9.30 до 14.30. Город Кемь: промышленная зона.

- 12 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Загородная, Поморская, Подужемская, Верховье, Мельничная (дома 27, 35, 37, 38, 39).

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Каменева (дом 6-А), Ленина (дом 3), Пролетарский проспект (дом 13).

- 13 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Береговая, Фрунзе (дома 1, 2, 4-А, 5, 10, 12).

- 14 октября с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6), Свердлова, Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66).

Сортавальский муниципальный район:

- 11 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ланденкюля (частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- 11 октября с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья.

Кондопожский муниципальный район:

- 11 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Солнечная, Сосновая, Рябиновая.

- С 11 по 17 октября с 9.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

- 12 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Рябиновая.

- 13 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 11 октября с 10.00 до 17.00. Город Петрозаводск: улица Университетская.

Пряжинский национальный район:

- 12 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Октябрьская.

- С 12 по 15 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Дружинина; деревня Виданы: улицы Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор, Антушевского.

Костомукшский городской округ:

- 14 октября с 12.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок.

Питкярантский муниципальный район:

- 11 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Ляскеля: улица Малая Лесная.

- 12 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Ляскеля: улицы Спортивная, Октябрьская, Строителей, Зеленая.

- 13 и 14 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Юляристиойя (частично).

- 15 октября с 9.00 до 13.00. Город Питкяранта: улица Ленина.

Калевальский национальный район:

- 11 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Кепа: улицы Мира, Комсомольская, Октябрьская.

- 12 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Куусиниеми.

- 14 октября с 14.00 до 15.00. Поселки Юшкозеро, Новое Юшкозеро.

Сегежский муниципальный район:

- 12 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улица Советская (дома 2, 4, 6), здания котельной, Управления ОГЭС, амбулатории; поселок Постоянный.

- 12 и 13 октября с 9.00 до 16.30. СОТы «Майгуба», «Лейгуба», «Лейгубский».

- 12 октября с 8.30 до 12.00. Поселок Надвоицы: улица Каменева (дом 1).

- 12 октября с 13.30 до 15.00. Поселок Верхний (дом 13).

- 13 октября с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Владимирская, Маяковского, Карельская.

- 14 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Гагарина, Карельская, переулок Интернациональный.

- 14 и 15 октября с 10.30 до 15.30. Поселок Кяргозеро: улицы Центральная, Северная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 11 октября с 9.00 до 17.00. СНТ «Водник» (окрестности г. Медвежьегорска).

- 11 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Повенец: улицы Гористая (дома 1-11), Пролетарская (дом 14).

- 12 октября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (частично), Западная, Верхняя, здания гаражей, складов.

Олонецкий национальный район:

- 11 октября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Онежская, Володарского, Молодежная, Загородная, Школьная, Лесная, Луговая, переулок Ягодный, здание пожарной части.

- 11 октября с 9.00 до 10.00. Деревня Тукса: улицы Юбилейная, Ручейная.