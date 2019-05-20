Энергетики предупреждают потребителей

В связи с плановыми ремонтами энергообъектов возможны отключения электроэнергии.

АО "Прионежская сетевая компания" с 20 по 24 мая будет производить замену опор в Сегежском районе на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. На время ремонтных работ возможны отключения потребителей в эти дни с 9.30 до 16 часов в поселке Пертозеро по улицам Советская и Набережная.

Также в сегежском районе с 20 по 24 мая энергетиками будет производиться выправка опор на ЛЭП напряжением 6 кВ. С 9.30 до 16 часов возможны отключения в садово-огородных товариществах в районе г. Сегежа.

С 20 по 22 мая с 10 до 16 часов возможны отключения в деревне Педасельга (дома с №1 по №19). Причина: ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В Петрозаводске, в Соломенном, возможны отключения на улицах Лесопильная, Пролетарская, Пришвина и Прибрежная с 20 по 24 мая с 10 до 16 часов в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В поселке Чална Пряжинского района (улицы Шоссейная, Первомайская, Школьная) с 20 по 22 мая с 10 до 16 часов будет производиться расчистка трассы ЛЭП напряжением 6 кВ от угрожающих деревьев. В это время возможны отключения потребителей.