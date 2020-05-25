Энергетики привели в порядок воинское захоронение времен Гражданской войны

Сотрудники Олонецкого электросетевого участка АО "Прионежская сетевая компания" провели субботник у братской могилы в Олонце.

Братская могила в центре города возникла в апреле 1919 года. В ней было захоронено около 70 мирных жителей и раненых красноармейцев, расстрелянных белофинскими интервентами в период оккупации Олонца и 25 солдат, погибших при освобождении города в мае 1919 года.

В 1959 году в эту братскую могилу были перенесены останки десяти солдат и офицеров 7-ой армии Карельского фронта, умерших от ран в 1941 – 1944 гг.

В 1960 году на могиле был установлен памятник и мемориальные плиты.

Энергетики покрасили памятник и помогли привести в порядок территорию вокруг братской могилы.

В Олонецком ЭСУ считают, что сохранение памятника и захоронения "это – дань памяти воинам. Такие места - история нашего края, которую забывать нельзя".